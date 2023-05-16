ÖSYM'den deprem bölgesi için yeni karar!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını açıkladı