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ÖSYM'den deprem bölgesi için yeni karar!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını açıkladı

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