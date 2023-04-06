ÖSYM sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre; ÖSYM bünyesine farklı pozisyonlarda 30 kişilik sözleşmeli personel alınacak. Ön lisans mezunları için 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan almış olmaları gerekmektedir.

Kadrolar ve İller

Büro Personeli - Ankara: 5

Destek Personeli - Ankara: 14, İzmir: 1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi - Ankara: 8, İzmir:2

Başvuru şekli ve yeri

Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden 06.04.2023 - 20.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Posta yolu ile şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.