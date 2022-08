ÖSYM soruşturması devam ediyor! Dijital izler ve banka hesapları mercek altında!

DDK, EGM, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MASAK’ın da devrede olduğu çalışmada gerek kurumda test merkezi ve diğer çalışanları, Yediiklim Yayınevi yönetici, uzmanları ve öğrencileri, gerekse bu kurumun öğrenci listesinin tüm mali ve dijital izleri mercek altına alınarak inceleniyor.

Didik didik aranıyor

Sınav sorularının hazırlandığı ÖSYM’deki test merkezi çalışanları ve bu sorulara erişimi olan bazı yöneticilerin tüm irtibatları inceleyen Siber Suçlarla Mücadele polisleri, ayrıca yayınevi yöneticileri ve çalışanlarının da MASAK üzerinden mali hareketlerini mercek altına aldı. Özellikle 20 soruya ilişkin iddiaların bulunduğunu hatırlatan emniyet yetkilileri DDK yetkilileri ile beraber Yediiklim Yayınevi ile irtibatlı kişilerden sınava girenlerin bu sorulara verdiği cevapları da inceliyor.

DDK denetçileri ÖSYM Test Araştırma Merkezi çalışanlarının ifadelerinin yanısıra yöneticileri de ifadelerine başvurdu. KPSS sınav sorularının bir kısmına yada tümüne erişimi olan yada olabilen herkes ayrı ayrı sorgulandı. ÖSYM’nin kozmik odası olarak da bilinen soruların bulunduğu dijital havuz da uzmanlarca erişim açısından inceleniyor.

Para akışı inceleniyor

Soruşturmanın mali boyutunda devreye giren MASAK tüm ÖSYM çalışanlarının ve yayınevi sahip, yönetici ve eğitimcilerinin kendilerinin ve yakınlarının para hareketlerine bakıyor. Hesap hareketlerindeki tüm şüpheli durumlar DDK müfettişlerine ve polise aktarılıyor.

Alınan ifadelerde özellikle yayınevi çalışanlarının hazırladıkları soruların KPSS sınavında kullanıldığını yönünde bilgi verdikleri, çalınma yada bir çıkar karşılığı temin etmenin söz konusu olmadığı yönünde bilgi verdikleri öğrenildi.

Skandal, FETÖ’yü hatırlattı

Bu arada emniyet yetkilileri, meydana gelen olayla ilgili tüm kişi ve yakınlarının terör örgütü FETÖ ile irtibatı olup olmadığı yönünde incelemenin de yapıldığını belirttiler. Örgütün daha öncede ÖSYM’de etkin olmak ve yandaşlarını kamuya yerleştirmek için her fırsatı değerlendirdiğini hatırlatan yetkililer, bu ihtimali asla gözardı etmediklerinin de altını çizdiler. Yetkililer, her ihtimal ve her açıdan titizlikle devam ettirilen soruşturmanın en kısa zamanda sonuçlandırılacağını da vurguladılar.

Sorular nasıl hazırlanıyor?

DDK Denetçilerinin mercek altına aldığı ÖSYM Test Araştırma Merkezi’nde sınav gününe kadar saklanan soruların nasıl hazırlandığını ise yetkililer şöyle açıkladılar:

“Öncelikle soru yazarları ve bilimsel denetmenler için ciddi bir çalışma yapılarak eğitimden geçiriliyor. Kozmik oda adı verilen bir havuz oluşturuluyor. Havuzda yer alan kişilere, ÖSYM sınavlarına dönük eğitimler veriliyor. Ticari soru bankası hazırlıyorlarsa, bu görevlerinden istifa etmeleri sağlandıktan sonra ÖSYM’ye için çalışmaya başlıyorlar.

Sorular sadece ÖSYM merkezlerinde ve güvenlik tedbirleri altında hazırlanıyor. Hazırlanan bu sorular, test havuzuna bırakılıyor. Nihai bilimsel denetim öncesi, ön düzenleme ve ön bilimsel denetimden geçiyor. Bu sırada uzman denetmenlerce tek tek inceleniyor. Bu denetmenler soru ve cevaplarda eksik varsa düzeltiliyor ya da soruyu tümden reddediyorlar.

Soruları hazırlayanlar asla sorunun kullanılıp kullanılmadığını sınav öncesi öğrenemiyor. Soru havuzuna yetkili kişiler haricinde kimse erişimi bulunmuyor. Ayrıca bu sisteme ulaşım için özel kriptolu cihazlar sadece yetkililerde bulunuyor.

Nihai sınavda yer alacak soruları seçenler ve sınav güvenliğini bağlayacak işlerde çalışanların tümü, soru kitapçığının hazırlanması ve basılması sürecinde tamamen dış dünyadan izole ediliyor. Sınav bitene kadar bu kişiler hiçbir şekilde dışarı çıkarılmıyor.”