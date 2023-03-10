ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı!

KPSS Lisans, ÖABT, Ön Lisans hakkında açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 sınav takvimi ile ilgili tarihleri paylaştı. Bu yıl 50 sınav yapılacağı belirtilirken YKS'de de depremzedelerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacağı açıklaması yapıldı.

KPSS 2023 Tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı / Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri 23 Temmuz 2023

KPSS Alan Bilgisi / 1. Gün Oturumu 29 Temmuz 2023

KPSS Alan Bilgisi / 2. Gün Oturumu 30 Temmuz 2023

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi / 6 Ağustos 2023

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak.