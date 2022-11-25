ÖSYM sınav takvimini geri çekti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün açıkladığı 2023 yılı sınav takvimini üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimal nedeniyle bir gün sonra geri çekti.

Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre; ÖSYM, sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı.