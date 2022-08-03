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ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'yle, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili (KPSS), "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KPSS'deki bazı soruların daha önceden yayınlandığına ilişkin iddialar sonrası Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, “Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

 

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