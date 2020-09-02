ÖSYM Başkanı Aygün: Sınavlarda Kovid-19 önlemlerine devam ediyoruz

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aygün, Kovid-19 ile ilgili durumu olan adayların HES kodlarından belirleneceğini ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklarını belirtti.