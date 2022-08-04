ÖSYM Başkanı açıkladı! KPSS iptal edildi!

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS 2022'nin 31 Temmuz'da yapılan oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

Ersoy, süreç boyunca şeffaf davrandıklarını belirterek, "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız." dedi.

Adayların yaşadığı mağduriyetten dolayı üzüntü duyduğunu belirten Ersoy, Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacak

Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını belirten Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti

2022 KPSS'de yer alan bazı soruların sınavdan önce bir yayınevinde yer alması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, “Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

ÖSYM Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DDK'ya verdiği inceleme talimatı sonrası, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'yle, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden almıştı.

Yeni ÖSYM Başkanı ve sınav yenileme kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ÖSYM Başkanlığı'na Prof. Dr. Ersoy'un atanmasına ilişkin kararının, Resmi Gazete'de yayımlanmasından kısa bir süre sonra 2022 KPSS'nin iptal edildiği açıklandı.