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ÖSYM, 30 sözleşmeli personel istihdam edecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 sözleşmeli personel istihdam edecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM, sözleşmeli 5 büro personeli, 15 destek personeli, 10 koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 4 Mayıs'a kadar alınacak.

Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

 

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