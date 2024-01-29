ÖSYM 2024 sınav takvimi!
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlardan en az birine girecek olan öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. İşte ÖSYM 2024 sınav takvimi..
2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte 2024 sınav takvimi
ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.
2024 YKS NE ZAMAN?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi. Ersoy, "Başvurularını 1-26 Şubat'ta alacağımız sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak." dedi.
2024 KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,
2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,
KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,
KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.
Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.