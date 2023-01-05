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Osmaniye'de kaza! Kamyonette sıkışan 2 kişi öldü

Osmaniye'de kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Muhammet Kaya'nın kullandığı 46 AFA 151 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Şekerdere mevkiinde, aynı yönde ilerleyen, sürücüsü öğrenilemeyen 21 DA 652 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, kamyonette sıkışan Muhammet Kaya ve Oğuzhan Dündar, olay yerinde can verdi.

Kaya ve Dündar'ın cesedi, polisin incelemesi sonrası Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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