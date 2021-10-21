Osmaniye'de FETÖ/PDY hükümlüsü 7 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hüküm giyen ancak teslim olmayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bazı adreslerin belirlenmesinin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerini ardından cezaevine gönderildi.