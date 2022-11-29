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Osmaniye'de 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

Osmaniye'de pansiyonda kalan 21 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Düziçi ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda kalan bazı öğrenciler, yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısından şikayetçi oldu.

Öğrencilerin şikayeti üzerine pansiyona 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Pansiyonda kalan 21 lise öğrencisi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

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