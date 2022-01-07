Osmangazi'de yılbaşı gecesi yaşanan zamlı geçiş olayında bakanlık devreye girdi

31 Aralık 2021 yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde yaşanılan ücret karmaşasına bakanlık müdahale etti. Olayla ilgili olarak işletmeci firma Otoyol A.Ş.'ye 1.242.000 TL ceza kesildi. Otoyol A.Ş.'nin ücret iadesi açıklamasından sonra bakanlık yetkilileri mağduriyet yaşayanları tek tek aradı, ücret iadesinin yapılıp yapılmadığı soruldu, özür dilendi.

Ajanshaber gündeme taşımıştı

Zafer Şahin, Ajanshaber'in gündeme getirdiği yılbaşı gecesi Osmangazi'de yaşanan mağduriyeti Milliyet'teki köşesine taşıdı.

Yaşanılanlar sonrası Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ve mağduriyetin ortadan kalkması için olaya müdahala ettiğini belirten Şahin:

"Önce köprüyü işleten Otoyol Yatırım A.Ş. yetkilileriyle görüşülüyor ve mağdur olan vatandaşlardan tahsil edilen paranın derhal iade edilmesi talimatı veriliyor.Aksaklığın yaşandığı 23.55-24.30 saatleri arasında köprüden geçen 623 araca ödedikleri ücret iade edilmekle kalmıyor, tüm geçişlerinden de para alınmıyor.

Bitmedi... 35 dakikalık aksaklığın işletmeciye bedeli çok daha ağır oluyor. Bakanlık tarafından Otoyol Yatırım A.Ş ’ye 1 milyon 242 bin lira para cezası kesiliyor. “E ne var bunda, olması gereken zaten bu” diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama hikâyenin beni asıl şaşırtan ve sevindiren kısmı da zaten şimdi başlıyor.Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde yaşanan bu olayla ilgili sosyal medyada bin 750 paylaşım yapıldığı tespit ediliyor. Bakanlığın talimatıyla işletmeci firma bu paylaşımları yapan herkese bir özür ve bilgilendirme mesajı yolluyor.Aynı saatlerde Ulaştırma Bakanlığı’nda da yoğun bir köprü mesaisi başlıyor. 31 Aralık gecesi gişelerden zamlı ücretle geçen 623 aracın sahibi tek tek telefonla aranıyor. “Firma size ücret iadesi yaptı mı?” diye soruluyor. Ve firmaya uygulanan ceza hakkında bilgi veriliyor. En son aşamada ise “Her ne kadar sorumluluk firmada olsa da denetleme görevi bakanlık olarak bizde. Hiç merak etmeyin, bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Özür dileriz” deniliyor." diye yazdı.