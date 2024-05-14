Osman Kavala davasında flaş gelişme!

Gezi Parkı ve Osman Kavala davalarına bakan 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeni başkan atandı ve heyette değişikliğe gidildi.

Yeniden yargılamaya bakacak heyetin başına Şenol Kartal atandı.

Bu karara göre ilk yargılamayı yapan ve ceza kararlarının altında imzası bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyelerinden Mesut Özdemir ve Murat Bircan heyetten çıkartıldı.