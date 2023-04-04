OSB Kanunu kabul edilerek yasalaştı!

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasada tanımlanan Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), belirlenen kriterler kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılacak. Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün kabul edilerek yasalaştı.

Yeşil OSB’ler için TSE standartları

Yasada tanımlanan Yeşil OSB’ler, belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak. Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.

Doğalgaz ithalatına izin

Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek. İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri, yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının kalkınma ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak.