Orucun en uzun ve en kısa tutulduğu yerler neresi?
Bu yıl Ramazan ayında, farklı ülkelerde yaşayan Müslümanların oruç tutma süreleri arasındaki fark 4 saati geçmeyecek. Peki, dünya genelinde ve Türkiye’de orucun en kısa ve en uzun tutulduğu yerler neresi? Sizler için derledik...
Dünyada en uzun oruç tutulan yer neresi?
Dünyada en uzun oruç tutma süresinin Nuuk’ta (Grönland) 17 saat 52 dakika ve Reykjavik’te (İzlanda) 17 saat 25 dakika olduğu belirtildi.
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Dünyada en uzun oruç hangi gün, nerede tutulacak?
En uzun oruç, Ramazanın son günü 9 Nisan’da İzlanda’nın Reykjavik kentinde 16 saat 36 dakika uzunluğunda tutulacak.
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Dünyada en kısa oruç tutulan yer neresi?
Dünyada en kısa oruç tutma süresinin ise Chistchurch’te (Yeni Zelanda) 12 saat 42 dakika olduğu belirlendi.
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Dünyada en kısa oruç hangi gün, nerede tutulacak?
En kısa oruç, Ramazanın son günü 9 Nisan’da Şili’nin Punta Arenas bölgesi ile Yeni Zelanda’nın Dunedin kentinde 12 saat 51 dakika uzunluğunda tutulacak.
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