ORUÇREİS'i koruma görevi kararlılıkla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de görev yapan ORUÇREİS gemisiyle ilgili paylaşım yapıldı.
MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.
Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/6bM8L5RCnW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020