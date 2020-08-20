AjansHaber.com.tr Gündem "Oruçreis'i koruma görevi kararlılıkla sürüyor"

ORUÇREİS'i koruma görevi kararlılıkla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de görev yapan ORUÇREİS gemisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.

Çok Okunan Haberler
Operasyon korkusu kameraya yansıdı
Karantinadan kaçtı çiğ köfte satarken yakalandı
Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Türkiye genelinde 15 bin imam açığı var
En düşük memur maaşı 3.860 liraya olacak
Ceyhan'ın çorbacıdaki fotoğrafına tepki yağıyor
Albayrak'tan 'MADE IN TÜRKİYE' müjdesi