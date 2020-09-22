Oruç Reis limandan bu sabah ayrıldı! Yeni görev için harekete geçti

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Oruç Reis gemisi bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan denize açıldı.

GÖREV BEKLİYOR

Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı. Önceki demir attığı yerden oldukça uzağa gittiği gözlenen Oruç Reis'in, görev beklediği öğrenildi.

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