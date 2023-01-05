Ortak açıklamada İmamoğlu detayı!

Altılı Masa bileşenleri, 9 saat süren toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında önemli ifadeler yer aldı. Saraçhane Mitingi'ne atıfta bulunulan bölümde şu ifadelere yer verildi:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında verilen, siyaset yasağını da içeren yargı hükmü, yargının siyasallaşmasının son örneği olmuştur. Yargının siyasallaşması karşısında gösterdiğimiz tutumumuzu Saraçhane'de bir kez daha sergiledik. Seçim sürecini etkilemek üzere yargıya müdahale niteliği taşıyacak benzer siyaset mühendisliği çabalarına karşı da bu dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Açıklamanın genelinde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olası adaylıklarına karşın herhangi bir ifadeye yer verilmedi.