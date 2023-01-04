Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında “Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”nın detaylarını açıklıyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Son 20 yıldan bu yana vatandaşlarımızın uygun koşullarda Konut sahibi olmasına önem verdik.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan “İlk Evim İlk İşyerim Projesi” ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz.

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz.

Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları:

1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL

2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL

3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir.

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hane halkı toplam gelirini dikkate almaktayız.

Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız.

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

Birincisi, tamamlanmış konutlar.

İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar

Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır. Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz Eylül ayında; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de başlatarak bu olumlu süreci taçlandırdık. 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunduk. Geçtiğimiz Eylül ayında; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de başlatarak bu olumlu süreci taçlandırdık. 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunduk.

İnşallah kura çekimlerimizi mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacak; en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah biten konutlarımızın ardından da yeni etaplar halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İlk etapta 100 bin aile

Değerli Basın Mensupları, Bildiğiniz gibi; bakanlık vazifesine başladığımız ilk günlerde “Türkiye için Kazanç Vakti” demiş, ülkemizin en kapsamlı konut kampanyalarından birine imza atmış; on binlerce ailemizi yeni yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşamıştık. İşte bugün de yine; yine büyük bir kampanyaya hep birlikte imza atarak; evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyor, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” diyoruz. Yeni kampanyamızla; ilk etapta, tam 100 bin ailemizi, birkaç ay içerisinde ev sahibi yapacağız.

Başvuru Süreci

Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

VATANDAŞLAR HANGİ PROJELERDEN FAYDALANACAKLAR?

1. Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek.

2. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.

3. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak. Sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak.