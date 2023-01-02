Orta gelirliye konut kampanyası! Detayları Bakan Kurum ve Bakan Nebati açıklayacak!

Orta gelirlilere konut kampanyasında tarih belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya olacağı belirtiliyor.

Kampanyada farklı içerikle bir mortgage sisteminin uygulanması bekleniyor. Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) şirketlere sağlanan kefaletin bireysel ayağının da başlaması yönünde hazırlık olduğu gündeme gelmişti.

Bakan Kurum: Krediye yönelik düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanya kapsamında, tüketicilerin kullanacakları konut kredilerine yönelik düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

Bakan Kurum orta gelirliye konut kampanyasına ilişkin: "Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz." Açıklamalarında bulundu.