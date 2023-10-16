Orta Doğu'da can kayıpları artıyor!

İsrail-Filistin Savaşı'nda 10. güne girilirken, abluka altındaki Gazze'de can kaybı sayısı her geçen gün artıyor. Bombardıman altındaki şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 750'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 9 bin 700 olduğu aktarıldı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise bin 300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin ise yaralandığı söylendi.

7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail abluka altına altığı Gazze’yi her yönden sıkıştırdı. İngiliz haber ajansı Reuters, bugün 'Mısır, İsrail ve ABD; Gazze’nin güneyinde yerel saatle 09.00 itibarıyla ateşkes kararı aldı' şeklinde bir haber yayımlamıştı. Haberde, ismini açıklamayan yetkililer ateşkesin beş saat süreceğini belirtirken, Refah Sınır Kapısı'nın da 14.00’e kadar açık kalacağını bildirilmişti.

İsrail'den yalanlama geldi

İsrail, bu haberin tüm dünyada yayılması üzerine açıklama yaparak bir ateşkes kararının olduğunu yalanladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda Gazze'de yabancıların çıkarılması karşılığında ateşkes ve insani yardım yok" ifadeleri kullanıldı.