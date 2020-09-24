Ormanı yaktığı iddia edilen bir kişi elinde çakmakla yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanın 8 noktasını ateşe verdiği iddia edilen bir şüpheli jandarma ekiplerince elinde çakmakla gözaltına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanın birçok noktasından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Yangın, 3 helikopter, 15 arazöz ve söndürme işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.
Ormanlık alanın 8 noktasını ateşe verdiği iddia edilen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yorumlar