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Ormanı yaktığı iddia edilen bir kişi elinde çakmakla yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanın 8 noktasını ateşe verdiği iddia edilen bir şüpheli jandarma ekiplerince elinde çakmakla gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanın birçok noktasından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Yangın, 3 helikopter, 15 arazöz ve söndürme işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. 

Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.

Ormanlık alanın 8 noktasını ateşe verdiği iddia edilen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

 

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