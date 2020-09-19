Ormanda odun toplarken ayı saldırdı

Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Özden (70), yakacak odun ve kozalak toplamak için at arabasıyla Acısu bölgesindeki ormanlık alana gittiği sırada ayı saldırısına uğradı.

Özden'in bağırması üzerine bölgede odun toplayanlar yardıma koşarak ayıyı bölgeden uzaklaştırdı. Yaralanan Özden, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Vücudunda kırıklar ve pençe darbeleriyle derin yaralar belirlenen Özden, tedavisinin ardından taburcu edildi.

''BENİ YİYECEKTİ!''



🔹#Kars Sarıkamış'ta yakacak odun ve kozalak toplamak üzere ormanlık alana giden 70 yaşındaki Abdullah Özden'in ayı saldırısı sonucu vücudunda kırıklar ve derin yaralar oluştu. Özden, ayının bir anda karşısına çıktığını söyleyerek saldırı anını anlattı. pic.twitter.com/CAUleUWUqv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 19, 2020

Evinde istirahat eden Özden olayı şöyle anlattı: Ormanda at arabasına yakacak doldururken birden ağacın dibinden ayı çıktı ve bana vurmaya başladı. Yere düştüm ve bağırmamla çevrede kesim yapanlar yardıma koştu. Onları gören ayı bölgeden uzaklaştı. Sonra hastanede tedavi edildim şimdi evde yatıyorum."