Orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bulunan orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri 31 Aralık'a kadar ertelendi.

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yönetmelik hükümleri kapsamında kredi kullandırılan orman köylüleri ve kooperatiflerinin, 6 Şubat-31 Temmuz dönemde tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık'a kadar ertelendi. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

Yönetmelik 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.