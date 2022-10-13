Orman Banyosu bağışıklık sistemine çok faydalı!

Japonların son yıllarda çok gündeme gelen 'Orman Banyosu', ormanlık alanlarda zaman geçirme uygulamasının, sağlığa oldukça iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlandı.

Japonya 1982'de ulusal sağlık programı ''Shinrin-yoku''yu açıkladı. Ormanda daha çok zaman geçirmek, ağaçların yakınında olmak anlamlarına geliyor.

Koşarak, spor yaparak, ağırlık kaldırarak değil yalnızca ağaçlara yakın olarak arınma gerçekleştirilebiliyor.

Japonlar bir süredir orman banyosunun fiziksel ve bedensel etkilerini araştırıyordu. Yalnızca temiz hava ile alakalı değil. Ağaçlar böcekler ve mikroplardan korunmak için bir çeşit yağ yayarlar. Korunmak için yaydıkları bu yağın ismi, 'phytoncides'. Bu yağın bizim immune sistemimiz için de oldukça faydalı olduğu ortaya çıktı.

Ormanın ortamı şehir ortamına göre; kortizol düzeyinin düşmesini sağlıyor. Nabız ve kan basıncının azalmasına da yardımcı oluyor. Ormanlık alanlarda zaman geçirmek insanın hem zihnini hem de bedenini dinlendiriyor. Ayrıca insanın enerjisini de arttırıyor.

Bitkilerin yaydığı 'phytoncide'ı solumak bağışıklık sistemini güçlendiriyor, parasempatik sinir sistemine uyarıcı bir etki yapıyor. Bu sayede, ormanda zaman geçirmek, stresi ve depresyon bulgularını hafiflettiyor.

Japonya'da orman banyosu için sosyal kulüpler oluşmuş durumda. Hatta Japonya'da ve dünyada orman banyosu turizmi bile yapılmakta.