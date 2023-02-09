Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord'dan depremzedelere destek mesajı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında yurt dışından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Hollanda Kupası'nda oynanan Feyenoord-Nej Nijmegen maçı öncesi saygı duruşu yapıldı.

Mücadelenin normal süresi 2-2, uzatma anları 4-4 sona erdi. Seri penaltı atışlarında ise kazanan 5-3'lük skorla Feyenoord oldu.

Mücadele Calvin Verdonk ile Pedro Marques'in attığı gollerle 2-0 bitecek denirken, 89'da Philippe Sandler kırmızı kart gördü, Nijmegen 10 kişi kaldı. 90'da sahneye milli yıldızımız Orkun Kökçü çıktı, penaltıdan Kırmızı-Beyazlılar'ı umutlandırdı. 90+2'de ise Igor Paixao fileleri sarstı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalar sonucu Feyenoord turladı.

Destek mesajı içeren tişörtle çıktılar

Mücadele öncesinde, ülkemizde yaşanan ve komşu Suriye'yi de etkileyen deprem felaketini anmak için saygı duruşunda bulunuldu. Orkun Kökçü'lü Feyenoord; saygı duruşuna, destek mesajı içeren tişörtlerle çıktı.