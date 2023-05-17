Orhan Gencebay öldü mü?
Orhan Gencebay öldü mü? Orhan Gencebay yaşıyor mu? Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların ardından pek çok kişi Orhan Gencebay öldü mü diye soruyor.
Orhan Gencebay öldü mü? Yoksa yaşıyor mu?
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Sosyal medya sitesi Twitter'da ortaya atılan "Orhan Gencebay öldü" iddialarının ardından milyonlarca kişi Orhan Gencebay öldü mü sorusuna yanıt arar oldu.
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79 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.
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Damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının tedavisine devam ediliyor.
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