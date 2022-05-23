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Örgütün mayıncısı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta "Eren Abluka-5" operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Mehmet Halil Doğal olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren 'Fırat' kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi."

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