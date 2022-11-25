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Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

İlçeye bağlı Evkaf Mahallesi'nde çalıştığı fırından evine doğru giden Orhan Çelik'e (46), henüz kimliği belirlenemeyen maskeli kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden iki çocuk babası Çelik'in cenazesi, Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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