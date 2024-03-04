Orduda Gezilecek Yerler - Ordunun Neyi Meşhur? Ve Ünlüleri Kimlerdir? Keşfet
Karadeniz'in incisi Orduda gezilecek yerler nereler? Nesi yenir, Ordunun neyi meşhur? Ve Ordulu ünlüler kimlerdir? Detaylar haberimizde...
Doğu Karadeniz illerinin başlangıç noktası olan Ordu, bölgeye son zamanlarda çok ciddi yatırımlar yapılması nedeniyle gelişmekte olan büyükşehirlerimizden birisi. Eşsiz Karadeniz manzaraları ve doğal güzelliklerin yanı sıra kentte modern bir yapılanma mevcut. Peki, doğal güzellikleri modern bir dokunuşla yaşatan Orduda gezilecek yerler nereler? Onca gezilecek yerin ardından acıktığınızda yiyebileceğiniz yöresel lezzetler de mevcut tabii ki. Bu nedenle Ordunun neyi meşhur sorusunun cevabını da sizler için araştırdık. Meraklıları için Ordulu ünlüler kimlerdir konusuna da yazımızda yer verdik. Bunlar ve daha fazlasının yer aldığı şehir rehberi haberimizin detayında...
BOZTEPE
Ordu'nun eşsiz deniz manzarasının izlendiği en güzel yerlerin başında geliyor Boztepe. Denizden 450 metre yükseklikte bulunan tepede sevdiklerinizle oturup çay kahve içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz mekânlar mevcut. Boztepe'nin en önemli özelliği ise tepeye 28 araçlık dev bir teleferik filosunun çıkıyor olması. Teleferik sayısının çok olması sayesinde gelen turistler ve yöre halkı tepeye çıkarken sıra beklemek zorunda kalmıyor. Eşsiz Ordu manzarasını izlemeye daha teleferiğe bindiğiniz ilk anda başlıyorsunuz. Ordu'ya yolunuz düşerse şehrin güzelliklerini ve Karadeniz’in hırçın dalgalarını izleyerek çıkacağınız Boztepe'ye muhakkak uğramanızı tavsiye ediyoruz.
YASON BURNU YARIMADASI
Son yıllarda Ordu'ya yolu düşen turistler tarafından sıkça ziyaret edilen yerlerden birisi de Yason Burnu Yarımadası. Turizm bölgesi olmadığı için yarımadaya şuanda yatırım yapılmasa da ilerleyen zamanlarda bölgeye gelen turistlerin rahat ettirilmesi için gerekli yatırımlar yapılacaktır. Yarımadada bulunan dünyaca ünlü Yason Kilisesi 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar ve Gürcüler tarafından yapılmıştır. Yarımada'nın hemen 300 metre batısında bir de Yalancı Yason denilen bir yer var ki oya gibi işlenmiş bir kıyıya sahip. Bu bölgede yapılan araştırmalar sayesinde yaşam kalıntılarının Ms. 3. yüzyıla kadar uzandığı tespit edilmiştir. Dalgıçlık ve su sporlarıyla ilgileniyorsanız Ordu'ya yolunuz düştüğünde Yason Burnu'na uğrayabilirsiniz.
BOLAMAN KALESİ
Fatsa ilçesinde denize doğru hafifçe sokulan burun üzerinde zincirleme bir şekilde inşa edilmiş olan kale, gözetleme ve karakol olarak kullanılmak için yapılmıştır. İç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşan kalede iç kale denilen kısım kalenin batı ucunda yer alıyor. Kesme taşlar kullanılarak örülen duvarların içinde bazelika planlı küçük bir şapel bulunuyor. İç kale üzerine 18. yüzyılda bölgenin sivil mimarisini andıran ahşap bir konak yapılmış. Kademoğlu Konağı olarak bilinen bu ev 2009 yılında restore edildikten sonra Geleneksel El Sanatları ve Yöresel Yemekler Lokantası olarak hizmete açılmış.