Orduda Gezilecek Yerler - Ordunun Neyi Meşhur? Ve Ünlüleri Kimlerdir? Keşfet

YASON BURNU YARIMADASI

Son yıllarda Ordu'ya yolu düşen turistler tarafından sıkça ziyaret edilen yerlerden birisi de Yason Burnu Yarımadası. Turizm bölgesi olmadığı için yarımadaya şuanda yatırım yapılmasa da ilerleyen zamanlarda bölgeye gelen turistlerin rahat ettirilmesi için gerekli yatırımlar yapılacaktır. Yarımadada bulunan dünyaca ünlü Yason Kilisesi 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar ve Gürcüler tarafından yapılmıştır. Yarımada'nın hemen 300 metre batısında bir de Yalancı Yason denilen bir yer var ki oya gibi işlenmiş bir kıyıya sahip. Bu bölgede yapılan araştırmalar sayesinde yaşam kalıntılarının Ms. 3. yüzyıla kadar uzandığı tespit edilmiştir. Dalgıçlık ve su sporlarıyla ilgileniyorsanız Ordu'ya yolunuz düştüğünde Yason Burnu'na uğrayabilirsiniz.