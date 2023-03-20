Ordu'da denizde erkek cesedi bulundu!
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Gökhan G'ye (45) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akyazı sahilinde kıyıya yakın bölümde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık personeli sevk edildi.
Ekiplerce denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gökhan G'ye (45) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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