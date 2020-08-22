Ordu sokağa iniyor! Protestolar için 'sert müdahale' talimatı

Belarus'ta tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından seçimler sonrası başlayan eylemde binlerce kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Muhalif lider Svetlana Thikanovskaya, bu pazar da ülke çapında büyük eylemler için çağrıda bulundu.

Thikanovskaya'nın bu açıklamasının ardından eylemcilerin bir kez daha sokaklara çıkması ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'ya istifa çağrısı yapması bekleniyor.

Bu çağrının ardından Lukaşenko'nun Grodno'da bulunan askeri birliği sokağa indireceği açıklandı.

Grodno'daki askeri üssü ziyaret eden Lukaşenko, protestoların hükümeti yasa dışı yöntemlerle devirme amacında olduğunu belirterek eylemlerin dışarıdan yönlendirildiğini söyledi.

Ayrıca Thikanvoskaya, Litvanya'dan yaptığı son açıklamada "Belarus halkı mevcut yönetimi asla kabul etmeyecek" açıklamasında bulundu.

Öte yandan muhalefet, resmi verilere göre Lukaşenko'nun aldığı yüzde 80'lik oy oranının Thikanovskaya'ya ait olduğunu iddia ediyor.