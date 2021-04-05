Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı. Güler'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haberi Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt duyurdu.
Enginyurt twitter hesabından, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Mehmet Hilmi Güler covid teşhisiyle hastanede tedaviye alınmış. Kendisine geçmiş olsun derken, acil şifalar diliyorum” dedi.
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