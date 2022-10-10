Optimus Prime, Gamling ve Thanos'un sesi Ayhan Kahya yaşamını yitirdi!

Usta seslendirme sanatçısının vefatı, Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından duyurularak, "Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya, hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

"Ben Optimus Prime" repliğiyle izleyicinin hafızasına kazınan seslendirme sanatçısı, yaptığı bir açıklamada, Transformers filminin 38 dile çevrildiğini belirterek, "Sadece Türkçesi için kalınlaştırma yapılmaz. Ses aynı kalınlıktadır çünkü. Türkçesine artı kalınlaştırma yapılmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Asıl mesleği opera olan ve 37 yıl operada görev yapan sanatçı, seslendirme yolculuğunda John Wick 3: Parabellum, Bumblebee, Christopher Robin, Ant-Man ve Wasp, İnanılmaz Aile 2, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, John Wick 2, Transformers 5: Son Şövalye, Uzay Yolcuları, Şarkını Söyle, Süper Yetenek, Pete ve Ejderhası, Maymun Prens, İyi Bir Dinozor, Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Kaptan Amerika: Kış Askeri, Galaksinin Koruyucuları, Nuh: Büyük Tufan, İnanılmaz Örümcek Adam 2, Transformers Kayıp Çağ, Transformers: Ayın Karanlık Yüzü, Alice Harikalar Diyarında, Robin Hood, Oyuncak Hikayesi 3, Titanların Savaşı, Sherlock Holmes, Terminatör: Kurtuluş, Transformers: Yenilenlerin İntikamı, Yıldız Savaşları, Hızlı Yarışçı, Hellboy II: Altın Ordu, Hancock ve Kara Şövalye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda, film, dizi ve reklamda seslendirme yaptı.