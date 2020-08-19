ABD operasyonuyla CHP'de lider değişimi!

CHP’li eski milletvekili Onur Öymen 2018’de katıldığı bir televizyon programında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir ABD projesi olduğu, asıl amacın Kılıçdaroğlu’nu destekleyerek iktidar değişikliği hedefini tek tek ifşa ettiği video, ABD başkan adayı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan hakkındaki küstah açıklamaları sonrası Türkiye için daha da bir anlamlı hale geliyor.

ÜST AKIL ÖNCE CHP'Yİ DİZAN ETTİ

Biden'in “Muhalefet ile birlik olup Erdoğan’ı devireceğiz.” sözlerinin aslında yeni olmadığı yıllar öncesinde ABD'nin üst aklı tarafından daha büyük bir plan için CHP'yi dizayn ettiği de ortaya çıkmış oldu.

ÖYMEN KOLTUK DEĞİŞİMİNİ BİR BİR ANLATTI

Halk Tv'de bir programda konuşan Öymen kendisini ziyarete gelen Johns Hopkins Üniversitsi ile birlikte çalışan Silk Road Enstitüsü yetkililerinin Türkiye raporu hakkında bilgiler verdi.

Raporda Türkiye için 3 senaryo olduğunu aktaran Öymen, Baykal'ın nasıl değiştirilmek istendiği ve onun yerine kaset kumpasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi süreciyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar oynanan büyük oyunu gözler önüne seriyor.

3. SENARYO UYGULANDI

Öymen raporda yazılan ve sonrasında uygulanan 3. senaryo hakkında şu ifadeleri kullandı; 3. senaryo iş politikada önemli değişiklikler olur. Anlatıyor bir şeyler. son diyor ki; CHP Genel başkanı Deiz Baykal istifaya zorlanır, mecbur edilir. onun yerine kemal kılıçdaroğlu gelir. VeKılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir ve Avrupalı bazı partiler de ona destek olur diyor.

CHP İÇİN SÜRPRİZ OLMADI, HABERLERİ VARDI

Raporu ve yazılan senaryoyu o zamanın CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a ve Kılıçdaroğluna anlattığını ifade eden Öymen "Yani bu onlar için de bir sürpriz değil." dedi.

JOE BİDEN NE DEMİŞTİ!

Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Joe Biden, ''Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.'' ifadelerini kullanmıştı.