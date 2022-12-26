Onur ödülü, duayen gazeteciye!

Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yıl dördüncüsünü verdiği “Gazeteciler Cemiyeti Meslek Onur Ödülü”nün, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu, foto muhabiri Mustafa İstemi’ye sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 2022 yılı Meslek Onur Ödülü’nün duayen foto muhabiri Mustafa İstemi’ye verildiğini açıkladı. Bilgin açıklamasında, Kasım ayında aralarında basın meslek örgütü temsilcileri, deneyimli gazeteciler, akademisyenler ve ifade özgürlüğü savunucularının olduğu 50’yi aşkın kurum ve kişiden onur ödülü için aday önerilerini istediklerini belirtti. Kurumların ve gazetecilerin önerilerinde yedi adayın isminin öne çıktığını aktaran Bilgin, meslek kıdemlileri, akademisyenler ve basın meslek örgütleri temsilcilerinden oluşan 2021 Meslek Onur Ödülü jürisinin yaptığı ayrıntılı değerlendirme sonucunda ödülü oy birliği ile Mustafa İstemi’ye verdiğini kaydetti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, şunları vurguladı:

“Meslek Onur Ödülü için gelen çok değerli öneriler arasında sansür yasasına karşı verdiği mücadeleyle son yıllarda yeniden basın meslek örgütlerinin bir arada olmasını sağlayan Medya Dayanışma Grubu da vardı. Bu vesileyle mücadelemizi onurlandırmak isteyen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Ancak önerilen isimler arasında öne çıkanlardan biri de meslektaşımız Mustafa İstemi’ydi. Jüri toplantısında oluşan konsensüs, ödülün gazeteciliğe verdiği emek ve yılmak bilmeyen azmiyle meslekte 60 yılını geride bırakan İstemi’ye verilmesi yönünde oldu. Çünkü Mustafa İstemi, göz bebeğimiz genç gazetecilerle mesleğimiz arasında ta Ahmet Emin Yalman’a kadar uzanan bir köprüdür. Çünkü İstemi, yaptığı işe önem veren, saygınlığını ve onurunu koruyarak mesleğini icra eden, okur için kamu yararını, meslektaşları için dayanışmayı gözeten tüm gazetecileri temsil eden bir örnektir. Çünkü Mustafa İstemi çocuk denecek yaştan bugüne kadar tam 60 yıldır mesleğimizin sade bir emekçisidir. Adeta vücudunun bir parçası haline gelmiş fotoğraf makinasıyla bugün bile haber peşinde koşan bir delikanlıdır.”

Meslek Onur Ödülü’nün önceki yıllarda Altan Öymen, Bekir Coşkun ve Hıfzı Topuz’a verildiğini hatırlatan Nazmi Bilgin, cemiyetin kuruluş yıl dönümü ve Çalışan Gazeteciler Günü olan 10 Ocak’ta cemiyet lokalinde düzenlenecek resepsiyonda ödülün Mustafa İstemi’ye takdim edileceği bilgisini verdi.

Mustafa İstemi kimdir?

1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1959’da İstanbul’da Vatan gazetesinde mesleğe başladı. İki yıl sonra Cumhuriyet gazetesinde ilk kez profesyonel olarak kadroya girdi. Türk Haberler Ajansı, ANKA Haber Ajansı, Hürriyet, Günaydın, Güneş ve Sabah gazetelerinde çalıştı. İlk kez 1979’da adım attığı Milliyet gazetesine 1994 yılında son kez dönen İstemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne akredite ilk foto muhabiri oldu. Sadece üç yıl uzak kaldığı meslek hayatı boyunca binlerce siyasetçiyi, yüzlerce hükümet üyesini, başbakanları ve cumhurbaşkanlarını fotoğrafladı. Basın tarihinin canlı şahidi olarak Burhan Felek, Cemil Sait, Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Nezih Demirkent, Müşerref Hekimoğlu, Abdi ipekçi, Mustafa Ekmekçi gibi pek çok değerli gazeteciyle birlikte çalıştı. Askeri darbeleri, seçimleri, kurulan-dağılan hükümetleri, Meclis kavgalarını, Ankara siyaset gündemini yarım asrı aşkın süre okurlarına fotoğraflarıyla duyurdu, duyuruyor. Parlamento Muhabirleri Derneği Onur Kurulu üyesi Mustafa İstemi, halen Milliyet gazetesi parlamento foto muhabiri olarak görev yapıyor.