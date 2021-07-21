Online olarak bayramlaşan Muhalif Siyasi partilerden ortak mücadele vurgusu

HDP'nin, CHP, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile online bayramlaşma programında, ortak mücadele vurgusu yapıldı.

MA'da yer alan habere göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP), Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Saadet Partisi (SP) ve Gelecek Partisi ile bayramlaştı. Online olarak gerçekleşen bayramlaşma programında yer alan HDP STK ve Siyasi Partilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, ilk önce Gelecek Partisi ile bayramlaştı.

ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Seren Yıldız Öztürk’ten oluşan Gelecek Partisi heyeti, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün hak ettiği yere gelmesi temennisinde bulunarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. HDP’li Bakırhan, ezilenlerin, yoksulların, emekçilerin, Alevilerin, Kürtlerin ve diğer dini ve etnik yapıların barış ve demokrasi ortamında bir arada yaşayabileceği bir Türkiye yaratmanın ancak ortak mücadeleyle mümkün olabileceğini ifade etti.

DEMOKRATİK CUMHURİYET İNŞASI

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, PM Üyesi Hasan Efe Uyar ve Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel’den oluşan CHP heyeti, bayramlaşmada bölge illerinde aşılamadaki mevcut duruma dikkat çekerek, yurttaşları aşı olmaya davet etti. Suruç Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anan CHP heyeti, huzur, dostluk ve kardeşlik için demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti. HDP’li Hatimoğulları, Türkiye’nin zor koşullardan geçtiğine, OHAL’in uzatılmasıyla önümüzdeki dönemin nasıl yaşanacağını ortaya koyduğunu söyledi. “Hep beraber çok şey yapabileceğimizi düşünüyorum” diyen Hatimoğulları, demokratik cumhuriyeti inşa etmenin tek çözüm olduğuna vurgu yaptı.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK

Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Genel Başkan Yardımcısı Aysun Hatipoğlu Potgieter’den oluşan DEVA heyeti, sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik içinde daha demokratik ve özgür bir Türkiye’de bayramlar geçirme temennisini dile getirdi. Heyet, el birliği içinde bugünlerin aşılabileceği mesajını verdi. HDP’li Hüda Kaya, bayramın hayırlara barışa, umuda, demokrasi ve özgürlüğe vesile olmasını diledi. Türkiye’nin büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun altını çizen Kaya, şunları söyledi: “Uluslararası bir suç örgütüne dönüşmüş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun yakıcı gerçekliği karşısında tüm muhalefet gerçek bir dayanışmayla bir arada olabilmeli. Bu korkunç zihniyet ve suç örgütünden kurtulmak, hepimizin boynunun borcudur, bunu gerçekleştirdiğimizde, o zaman halklarımıza bayramları yaşatabiliriz.”

KAPATMA DAVASI

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya ve Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya’dan oluşan heyet, HDP’ye açılan kapatma davasına değinerek, “Bu ülke bize ve size bir daha yeni partiler kurmak zorunda bırakmaz” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki en önemli sorunun kamplaşma olduğunu belirten heyet üyeleri, “Her türlü sorunu masaya yatırabilecek ve çözebilecek iradenin bu topraklardaki insanlarda olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

HDP’li Serpil Kemalbay, Türkiye’nin çok kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, demokrasinin inşası konusunda Saadet Partisi’nin çok önemli bir rolü olduğunu belirtti. Kemalbay, büyük eşitsizlik ve adaletsizliklerin olduğu bir dönemden geçildiğini ifade ederek, “Halkların değişim talep ettiği ve güvenceli bir toplumla gelecek inşa etmek istediği bir dönemden geçiyoruz. Sınıfsal olarak da büyük çelişkilerin olduğu bu dönemde ekonomik, ekolojik ve toplumsal cinsiyet krizleri karşısında yeni bir yaşam inşa etmek istiyoruz” dedi.