Öncü: “Türkiye Yüzyılına imza atmayı hedefliyoruz"

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Türkiye Yüzyılı'nda bir kadın ve engelli milletvekili olarak ülkenin tamamına hizmet edeceğini dile getirdi.

Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Öncü, bir gazetecinin, iktidara yönelik kadın haklarına ilişkin bazı eleştirel söylemleri anımsatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, AK Parti iktidarlarında kadın politikaları alanında devrim niteliğinde çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Kazanılmış hak ve hürriyetler konusunda geri adım atmayı planlayan bir irade olmadıklarını, hizmet iktidarı olduklarını belirten Öncü, "Hizmetimizde temel unsurumuz hanımefendilerdi, kadınlardı. Çalışma hayatı, eğitim, istihdam, koruyucu tedbirler, hukuk alanlarında tüm değişimi yaptık. Uluslararası alanda örnek gösterilen birçok değişim ve politikaya imza attık. Bundan sonra da temel hedefimiz, aynı şekilde, eğitimde de istihdamda da hanımefendileri nitelikli hale getirip aile birliğini koruyarak yeni Türkiye Yüzyılı'nda hanımefendilerle birlikte yeniliklere imza atmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Engelli bir kadın milletvekili olduğunu belirten Öncü, 9 aylıkken tandıra düştüğünü, 10 parmağını yanarak kaybettiğini anlattı. Bir avukat olduğunu ifade eden Öncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parmaklarımın olmaması fiziksel hiçbir alanda beni sınırlamıyor. Çok normal, sizler kadar hızlı yazı yazabilen, bilgisayar kullanabilen, yabancı dilleri olan, uzun süre yabancı şirkette yöneticilik yapmış bir hanımefendiyim. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Mardinli bir eşim var, çok büyük bir ailenin geliniyim, bununla da iftihar ediyorum. Dolayısıyla kadını hem Anadolu'dan hem merkezden hem çalışma hayatında biliyorum hem siyasette 14 yıl emek verdim, kadının siyasetteki önem ve değişim dönüşümüne birebir tanıklık etmiş bir insanım. O yüzden yeni dönem, inşallah Türkiye için hayırlı olsun. Kadın-erkek ayrıştırmadan, toplumun tüm değerlerini birlikte değerlendirip gelişimi birlikte dağıtmak gerekiyor. İnşallah yeniliklere imza atmayı Allah bize nasip eder."

36 yıl sonra Meclis'te

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ailesiyle birlikte geldiği TBMM'de kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye'nin parlamenter siteme geçmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na koşulsuz şartsız destek verdiğini belirten Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için çok çaba sarf ettiğini vurguladı.

Sarıgül, "36 yıl sonra Parlamento'dayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum." dedi. "Türkiye'nin 36 yıl önceki Türkiye olmadığını, Mustafa Sarıgül'ün de 36 yıl önceki Sarıgül olmadığını" ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Parlamento'da artık yumruğumu sıkacağım ama yumruğumu cebime koyacağım. Bilgimle deneyimlerimle, her gün öğrenmeye çalıştığım yeni yeni konularla ülkeme hizmet etmek için kırıcı bir politika izlemeyeceğim. Yapıcı bir politika izleyeceğim. Sorun üreten bir politika izlemeyeceğim, çözüm üreten bir politika izleyeceğim. Bayrağımızdan, toprağımızdan, ulusal birliğimizden ayrılmadan can Erzincan'ımızın bana vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluğun bilinci içerisinde hareket edeceğim. Bütün ülkeme, siyasi parti ayrımı gözetmeden canla başla hizmet etmeye çalışacağım."

Konuşmasının ardından Sarıgül'e rozetini TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Süheyla Gülgün Anadolu taktı.