Önce ÖSS birincisi, sonra bakan yardımcısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan, bakan yardımcılarının atadığı Resmi Gazete'de öyle bir isim vardı ki gerçek bir başarı hikayesini anlatıyordu.

Harman yaparken birinci olduğunu öğrendi

2000 yılının ÖSS Sözel bölümü birincisi Oruç Baba İnan, memleketi Konya'da harman yaparken ÖSS birincisi olduğunu öğrenmiş ve büyük sevinç yaşamıştı.

"Köylü Şampiyon"

İnan'ın başarısı, o dönemde gazetelerin dikkatini çekmiş ve "Köylü Şampiyon", "ÖSS Şampiyonu tarladan çıktı" gibi manşetler atılmıştı.

Üniversiteyi zorluklar içinde okudu

Bu başarısıyla Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanan İnan, üniversitede döneminde de zorluklar içinde okumuş ve öğrenimini sürdürebilmek için lise öğrencilerine özel dersler vermek zorunda kalmıştı.

23 yıl sonra bakan yardımcısı oldu

Kısıtlı imkanlara rağmen, ÖSS birincisi olan İnan, tam 23 yıl sonra bakan yardımcısı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre İnan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine getirildi.

İnan'ın bakan yardımcılığı görevine getirilmesi memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'ndeki hemşerilerine büyük sevinç yaşattı.

İnan'ın başarısı, Türkiye'deki fırsat eşitliğinin sembolü oldu.