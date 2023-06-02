Önce kiralık vekil, sonra misafir vekil!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun siyasi gaflarına bir yenisi daha eklendi. Altılı Masa bileşenlerinden DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ni kendi listelerinden Meclis'e taşıyan Kılıçdaroğlu, bu vekilleri "misafir" olarak nitelendirdi.

"Misafir vekillerimize teşekkür ederiz"

Yüzde 1'lik partilere 50'ye yakın milletvekili verdiği için CHP tabanının eleştiri oklarını yönelttiği Kılıçdaroğlu, bu vekillerle ilgili yaptığı açıklamada "Listelerimizden Meclis’e giren misafirlerimiz partilerine dönebilirler, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Parti içinde demokrasiyi öldürdüğü eleştirisiyle küskün CHP'lilerin sıkça eleştirdiği Kılıçdaroğlu daha önce de 15 CHP'li milletvekilini İYİ Parti'ye göndermişti.

Ağlayarak parti değiştiren "kiralık vekiller"

Kamuoyunun "kiralık vekil" olarak adlandırdığı 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun baskısı ile gönderildiği ortaya çıkmış hatta bu vekillerden bazıları İYİ Parti'ye katılım töreni esnasında göz yaşlarına hakim olamamıştı.