10 soruda "Onaylı Randevu" dönemi!
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. İşte, "Onaylı Randevu" sistemi hakkında bilinmesi gerekenler...
Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkânı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.
1 14
Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.
2 14
Yeni sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
3 14
1- "Onaylı Randevu Sistemi" nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?
Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak. Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.
4 14