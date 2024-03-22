On binlerin sevgilisi adaya veda etti!

Türk televizyon tarihinin en fazla izlenen programlarından biri olan Survivor All-Star yarışmasında bu hafta erkek potası vardı. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu.

Eleme adayları Özgür Tetik, Batuhan Karacakaya, Bozok Gören ve Hakan Hatipoğlu'ydu.

Hakan ile Bozok, Özgür ile Batuhan eşleşmişti. Hakan, Bozok'u yenerek adını eleme potasından sildirmeyi başardı ve Bozok final düellosuna kaldı.

Özgür ile Batuhan eşleşmesinde ise kazanan isim atışlarıyla güçlü olan Özgür Tetik oldu. Final düellosunda Batuhan ile Bozok eşleşti.

SURVİVOR ALLSTAR'A KİM VEDA ETTİ

Survivor All-Star 2024'te final oyununda Bozok ve Batuhan son eleme adayları oldu. Batuhan'a 5-0 kaybeden Bozok adaya veda eden isim oldu.

Survivor All-Star'a veda eden Bozok Gören, "Adadan ayrıldığım için tabii ki çok üzgünüm ama kızımı çok özledim. Onu göreceğim için çok mutluyum" diyerek adadan ayrıldı.