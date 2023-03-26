On binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenlere müjde!
Memur olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. 2023 yılı memur alımı için bakanlıkların yaptığı duyurular neticesinde toplamda 130 binin üzerinde memur alımı yapılacağı açıklandı.
2023 yılı memur alımı için bakanlıkların yaptığı duyurular neticesinde toplamda 130 binin üzerinde memur alımı yapılacağı açıklandı.
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Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na binlerce memur alımı yapılacak.
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Peki hangi kurum ne kadar personel alımı yapacak?
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Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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