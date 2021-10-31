Ömür Gedik'ten ilginç teklif: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Klübü'ne konuk olan Ömür Gedik dikkat çeken ifadelerde bulundu. Hayvan hakları savunucusu olan Gedik, iklim değişikliğinde faktör oldukları iddia edilen besi hayvanlarının tüketilmemesi için suni etin yaygınlaşması gerektiğini belirtirken, hayvanlara da eziyet edilmemiş olacağını söyledi.

Ömür Gedik, 'Ben et yemek istiyorum ama hayvanları öldürmek istemiyorum' dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ömür Gedik'in bu ifadeleri kısa süre içerisinde sosyal medyada yankı buldu. Gedik'in sözleri Twitter'da gündem olarak 1. sıraya oturdu. Bazı kullanıcılar Gedik'in bu açıklamasını doğru bulurken, bazı kullanıcılar ise ünlü ismin sözlerine katılmadı.