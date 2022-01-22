Koronavirüs salgınında baskın varyant olan Omicron'un alt varyantı tespit edildi. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, BA.2 olarak isimlendirilen yeni alt varyantla ilgili incelemeler sürüyor.

Yetkililer ülkedeki mevcut vaka oranlarının çok düşük olduğunu açıkladı. Gelen bilgilere göre, yeni alt varyantın görüldüğü 22 ülkede şu ana kadar 2 bin 93 vaka tespit edildi. Konuyla alakalı Danimarka’da yapılan araştırmalara göre, Omicron ve alt varyant BA.2 vakalarında hastaneye yatma oranları açısından hiçbir fark gözlenmedi.

Bulaşıcılık ve aşı verimliliğiyle ilgili analizlerin ise devam ettiği belirtildi. Ancak mevcut aşıların alt varyanta karşı da etkili olacağı düşünülüyor.

Yunanistan'da da Omicron'un alt varyantının iki kişide tespit edildiği açıklandı. Fakat alt varyantın ilk Omicron versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediği belirtildi.