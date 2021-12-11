Omicron varyantı Türkiye'de! Sağlık Bakanı Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca, ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Vakaların görüldüğü illeri de açıklayan Koca, "(Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere" dedi.

"Belirtileri son derece hafif"

Bakan Koca, Omicron varyantı görülen hastaların belirtilerinin oldukça hafif seyrettiğini belirterek, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" ifadelerini kullandı.

57 ülkede görüldü

Bugüne de 57 ülkede görülen Omicron varyantı, DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'daki vaka sayılarını bir hafta içerisinde iki kat arttırdı.

Omicron varyantı nedir?

Halk sağlığı uzmanları , Omicron adı verilen yeni varyantın, Delta varyantından daha bulaşıcı veya ciddi hastalığa neden olma olasılığını artırabilecek çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü "Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok" diyor. Yani varyantın kendisi, COVID-19 aşısı aldıktan sonra vücutta gelişen antikorlardan kaçmasını kolaylaştırabilecek birden fazla mutasyona sahip. Ancak aşılara karşı direnci henüz araştırılma aşamasında. Delta`nın 2,8 milyondan fazla dizisine kıyasla, varyantın küresel olarak 100`den az genom dizisi rapor edildi.

Omicron varyantının belirtileri nelerdir?

Omicron varyantının 1-2 günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğu; enfekte olanlardan bazılarının evde tedavi gördüğü biliniyor.