Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?
Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Omicron varyantının vakaları artıyor. Peki şimdiye kadar bu varyant hakkında neler öğrendik, diğer varyantlardan farkı ne ve aşılar işe yarayacak mı? İşte cevaplar....
İlk olarak Güney Afrika`da tespit edilen bir koronavirüs varyantı, şimdi İsrail, Almanya, Belçika ve Kanada dahil olmak üzere diğer birçok ülkeye yayıldı. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika`da bir dizi seyahat kısıtlaması yeniden başlatıldı.
Halk sağlığı uzmanları , Omicron adı verilen yeni varyantın, Delta varyantından daha bulaşıcı veya ciddi hastalığa neden olma olasılığını artırabilecek çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü "Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok" diyor.
Yani varyantın kendisi, COVID-19 aşısı aldıktan sonra vücutta gelişen antikorlardan kaçmasını kolaylaştırabilecek birden fazla mutasyona sahip. Ancak aşılara karşı direnci henüz araştırılma aşamasında.
Delta`nın 2,8 milyondan fazla dizisine kıyasla, varyantın küresel olarak 100`den az genom dizisi rapor edildi.