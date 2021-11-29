Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

İlk olarak Güney Afrika`da tespit edilen bir koronavirüs varyantı, şimdi İsrail, Almanya, Belçika ve Kanada dahil olmak üzere diğer birçok ülkeye yayıldı. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika`da bir dizi seyahat kısıtlaması yeniden başlatıldı.