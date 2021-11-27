Omicron varyantı Almanya'da da görüldü

İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen COVID-19'un Omicron varyantı tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Almanya'da Hessen eyaleti Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı, COVID-19'un ilk kez Güney Afrika'da görülen Omicron varyantının Almanya'da da görüldüğünü duyurdu.

Güney Afrika'dan Hessen eyaletine gelen bir yolcuda COVID-19'un yeni varyantı olan Omicron'a ilişkin bulgulara rastlandı.

Avrupa'da ilk kez Belçika'da

Omicron, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail, Belçika ve Almanya'da birer vakada görüldü.

Bu yeni varyant Avrupa'da ilk kez Belçika'da tespit edilmişti.

Belçika'da, Avrupa'da ilk teyit edilen yeni koronavirüs varyantı görüldü. Vakanın 11 Kasım'da Mısır'dan dönen ve 11 gün sonra semptomlar gösteren genç, aşılanmamış bir kadın olduğu açıklanmıştı.

Avrupa Birliği COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden yapılacak seyahatlerin durdurulması konusunda anlaşmıştı.

DSÖ: Yeni varyantın adı Omicron

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına "Omicron" adının verildiğini duyurmuştu.

"Daha bulaşıcı"

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.

DSÖ, varyantın çok sayıda mutasyona uğradığını, bu mutasyonların bazılarının endişe verici olduğunu açıklamıştı.